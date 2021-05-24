مستشار السيسي: من المرجح أن يصدر قرار بدفع (عربون مقدم) لتحرك السفينة

مستشار السيسي: من المرجح أن يصدر قرار بدفع (عربون مقدم) لتحرك السفينة

مصر – أكد الفريق مهاب مميش مستشار الرئيس المصري لمشروعات محور قناة السويس، امس أن قضية السفينة “إيفر غيفن” عادت إلى نقطة الصفر، وأن عليها دفع تكاليف عملية الإنقاذ.

وقال: “السفينة الجانحة عليها أن تدفع قيمة عملية الإنقاذ التي دفعتها القناة في تعويم السفينة.. قرار المحكمة الاقتصادية أعاد القضية إلى نقطة الصفر من جديد”.

وأضاف: “من الممكن والمرجح أن يصدر قرار بدفع قيمة مبدئية (عربون مقدم) لتحرك السفينة وعدم استمرارها داخل قناة السويس.. السفينة بها أدوية وبها مستلزمات أساسية تهم شعوب العالم”.

وتابع: “مصر لم تقف ضد أي شخص ومن حق أي شعب أن يأخذ الدواء ولا يجب أن نحجر على الأدوية وسوف تحل الأزمة”.

وشدد مميش، على أن “قناة السويس ستأخذ التقدير اللازم من المحكمة وهناك محامين لهيئة القناة يسعون لحل الأزمة، فمصر تريد قيمة عملية الإنقاذ وهم يريدوا البضاعة الخاصة بهم”.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية بمدينة الإسماعيلية، اليوم، قرارا بعدم اختصاصها بنظر دعوى ثبوت الدين واختصاص الدوائر الابتدائية في قضية السفينة الجانحة “إيفر غيفن”.

وكشفت مصادر قضائية بالمحكمة الاقتصادية، استمرار العمل بقرار الحجز التحفظي على السفينة البنمية، بعد رفض دائرة الاستئناف الطلب المقدم من هيئة الدفاع ضد قرار التحفظ على السفينة بمنطقة البحيرات المرة بالمجرى الملاحي لقناة السويس.

المصدر: “القاهرة 24”

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