الصين – اشترى المليونير الصيني، هي شيهوا، نادي زيبو كوجو، المنتمي لدوري الدرجة الثانية الصيني لكرة القدم، وطلب من مدرب الفريق الالتزام بشرطين.

وذكر موقع “NewsLine”، أن المليونير الصيني، طلب من المدرب وضع ابنه مع أعضاء التشكيلة الأساسية، رغم وزنه الزائد، الذي يبلغ نحو 126 كيلوغراما.

وطلب أيضا أن يتكلف نجله بتنفيذ جميع الركلات الثابتة بما فيها ضربات الجزاء.

وغصت مواقع التواصل الاجتماعي، بصور وفيديوهات لنجل المليونير الصيني، بعد مشاركته في لقاء زيبو كوجو ضد منافسه سيتشوان جيونيو، رغم وزنه الزائد بشكل كبير.

ومنذ أن اشترى رجل الأعمال هي شيهوا، نادي زيبو كوجو، وإصراره على إشراك نجله في المباريات، استقبلت شباك الفريق 10 أهداف، ولم يسجل لاعبوه سوى هدفين فقط في خمس مواجهات، ليحتل المركز الأخير في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الصيني، برصيد نقطة واحدة.

المصدر: lenta.ru

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