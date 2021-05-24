ممر شرفي وداعي من لاعبي السيتي لأغويرو في ليلة التتويج.. وغوارديولا يجهش في البكاء

ممر شرفي وداعي من لاعبي السيتي لأغويرو في ليلة التتويج.. وغوارديولا يجهش في البكاء

إنجلترا – حظي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو نجم مانشستر سيتي بممر شرفي وداعي قبل انطلاق مباراة فريقه أمام ضيفه إيفرتون في ختام الجولة الـ38 الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”.

ودخل لاعبو مانشستر سيتي إلى أرضية ملعبهم “الاتحاد” وسط ممر شرفي لأبطال الدوري صنعه لاعبو إيفرتون. وأكمل لاعبو السيتي الصفين بوقوفهم إلى جانب لاعبي الضيوف ليطول الممر الشرفي بمقدار الضعف، قبل أن يظهر أغويرو هداف “السيتيزينز” التاريخي الذي لعب اليوم آخر مباراة له بقميص السيتي في معقله، وسط أجواء وداعية مؤثرة من الـ10 آلاف مشجع سمح لهم بالدخول.

ورغم دخوله في الشوط الثاني ولعبه لـ25 دقيقة فقط، سجل أغويرو هدفين من أهداف فريقه الخمسة، ليتابع كتابة التاريخ في ظهوره الأخير على ملعب “الاتحاد”، حيث وصل بهذين الهدفين إلى 184 هدفا في الدوري بقميص السيتي وتجاوز رقم واين روني القياسي (183 هدفا) بقميص مانشستر يونايتد كأكبر مسجل للأهداف مع ناد واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

من جهة أخرى، أجهش الإسباني بيب غوارديولا مدرب السيتي بالبكاء في ليلة تتويجه بلقب الدوري الثالث خلال أربعة مواسم عند سؤاله عن أغويرو، وقال: “هو شخص مميز بالنسبة لنا جميعا، ولطيف للغاية”.

وأضاف باكيا: “لقد ساعدني كثيرا، ولا نستطيع تعويضه لا نستطيع”.

وانضم أغويرو البالغ 32 عاما إلى صفوف السيتي قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2011، وسجل 260 هدفا في 389 مباراة في مختلف المسابقات، كرسته أفضل هداف في تاريخ النادي.

وسيخوض النجم الأرجنتيني الذي أعلن رحيله في وقت سابق عن السيتي في نهاية الموسم، آخر مباراة له مع “السيتيزينز” في الـ29 من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.

وكان مانشستر سيتي قد ضمن تتويجه للمرة السابعة في تاريخه والثالثة في المواسم الأربعة الماضية قبل أربع جولات من نهاية الدوري، ورفع الكأس اليوم رسميا بعد إسدال الستار على موسم 2020 /2021 بين جماهيره عقب الفوز العريض في مباراته الختامية بخماسية نظيفة على إيفرتون.

المصدر: RT

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