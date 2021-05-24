بغداد – أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، بأن نشطاء وتنسيقيات احتجاجية في البلاد، تحشد لتظاهرات “كبيرة” من المقرر أن تنطلق يوم غد في العاصمة بغداد.

وقال مراسل RT، إن “النشطاء والتنسيقيات يحشدون منذ أيام للخروج بتظاهرة كبيرة في بغداد يوم غد الثلاثاء، واعتبروا هذه التظاهرة تجددا في الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في الأول من أكتوبر 2019”.

وأضاف، أن “المحتجين حددوا ثلاث نقاط للتظاهر، وهي ساحات الفردوس والتحرير والنسور في العاصمة بغداد”.

ويجهز النشطاء وفقا لمراسلنا، شعارات وهتافات تتعلق بضرورة محاربة الفساد، ومحاسبة قتلة المتظاهرين، وتحقيق الرقابة الدولية على الانتخابات.

وقال نشطاء إن “مطالبهم لم تتحقق، لذا سيعاودون النزول إلى الشارع”.

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، تمكن من رفع الخيام من ساحات الاعتصام نهاية العام المقبل، ووعد المتظاهرين بتحقيق مطالبهم.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares