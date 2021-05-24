ليبيا – أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة أمس السبت تزويد 8 مراكز لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد بالمنطقة الشرقية بخزان لحفظ غاز الأكسجين الطبي سعة 5000 لتر.

الوزارة أوضحت بحسب ماذكر مكتبها الإعلامي أن مركز العزل التي تم تزويدها بالأكسجين هي :” اجدابيا، الكوافية بنغازي، الهواري، المرج، البيضاء، مستشفى الأمراض الصدرية بشحات،درنة، طبرق”

وأشارت الصحة إلى أنه تم إتمام إجراءات شحن خزان سعته 20.000 لتر لمركز العزل بمركز بنغازي الطبي، وتوريد مصنع للأكسجين لمركز العزل طبرق.

وزارة الصحة نوهت إلى أن تزويد مراكز العزل بالمنطقة الشرقية بخزانات لحفظ الأكسجين يأتي بناءً على ما تم الوقوف عليه من قِبل علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية خلال الجولات التفقدية التي قام بها إلى المرافق الصحية ومراكز العزل بالمنطقة الشرقية منتصف شهر مايو من إحتياجات ومن أهمها توفير غاز الأكسجين الطبي.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

Share and Enjoy ! 0 Shares