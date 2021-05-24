ليبيا – نظمت إدارة الطوارئ الصحية بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية ومكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة وبالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية دورة تدريبية للعاملين بمراكز العزل في منطقة غرب الجبل (كاباو، ونالوت، وتيجي، والحرابة، والزنتان).

الدورة تهدف وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة إلى تدريب 10 عناصر طبية و10 عناصر طبية مساعدة في مجال إدارة الحالات (Case Management)، ومجال مكافحة العدوى (Infection Control).

ويذكر أن الدورة قد أُقيمت بمستشفى نالوت العام خلال الفترة من 22 حتى 24 مايو 2021.

وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسة المتبعة من قبل وزارة الصحة، ألا وهي الرفع من كفاءات العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملين في المرافق الصحية في كل ربوع البلاد، من أجل تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

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