بروكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية عن تجميد حزمة استثمار أوروبية بحجم 3 مليارات يورو، كانت مخصصة لبيلاروس، وذلك على خلفية قضية طائرة “رايان إير” وتوقيف ناشط معارض كان على متنها.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، امس أن حزمة الاستثمارات “ستظل مجمدة إلى أن يصبح البلد ديمقراطيا”.

وفي معرض حديثها عن العقوبات المحتملة ضد بيلاروس، قالت فون دير لاين إن “الرد سيكون قويا. وعلى نظام لوكاشينكو أن يدرك خطورة العواقب”.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيبحث عقوبات ضد أفراد “متورطين في اختطاف الطائرة” وكيانات اقتصادية وقطاع الطيران البيلاروسي.

وأكدت: “سنمارس الضغط على النظام إلى أن يحترم حرية وسائل الإعلام وحرية الصحافة وحرية الرأي”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد استدعى السفير البيلاروسي على خلفية القضية المتعلقة بهبوط طائرة ركاب لشركة “رايان إير” الإيرلندية في مطار مينسك يوم الأحد 23 مايو بعد تلقي بلاغ بوجود قنبلة على متنها، وتوقيف السلطات البيلاروسية للناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش المتهم بالتطرف في بيلاروس، الذي كان على متن الطائرة.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares