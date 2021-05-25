ليبيا – قال المحلل السياسي سلطان الباروني إن عدم إقرار الميزانية بالتأكيد يرجع لبعض الأمور السياسية، أهمها عدم حسم ملف المناصب السيادية.

الباروني وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الثلاثاء، أوضح أن مجلس النواب طلب سابقًا حسم هذا الملف، وأن كثيرًا من الأعضاء أكدوا أنهم لن يوافقوا على الميزانية إذا استمر رئيس البنك المركزي في منصبه، نظرًا لما يحاط به من شبهات مالية وعمليات فساد منذ عام 2011.

وبيّن الباروني أن مجلس النواب له كله الحق في تقرير مصير الميزانية، فهو المخول له تمريرها من عدمه.

وتساءل: “كيف يمكن وضع 90 مليار دينار تحت تصرف شخص متورط في تخصيص أموال سابقة من أموال الليبيين لمرتزقة وميليشيات ساهمت في تفاقم الأزمة الليبية؟”.

الباروني لفت إلى أن المجلس أيضًا أخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن، ومرر بند المرتبات لعدم عرقلة حياة المواطني الليبي.

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