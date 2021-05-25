الرئيس الأمريكي يؤكد عزمه بذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي لمصر

الرئيس الأمريكي يؤكد عزمه بذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي لمصر

مصر – أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن امس عزم بلاده بذل كل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي لمصر.

وذكر بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة المصرية بسام راضي، أن الاتصال بين الرئيس السيسي وبايدن تناول كذلك تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة.

وأفاد بأن الرئيس السيسي رحب بالجهود الأمريكية المتواصلة في هذا الصدد.

وصرح بأن الرئيس المصري شدد على تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد.

وأشار إلى أن الرئيس جو بايدن أعرب عن تفهم واشنطن الكامل للأهمية القصوى لتلك القضية للشعب المصري، مشيرا لى عزمه بذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي لمصر.

وذكر المتحدث أنه تم التوافق بشأن تعزيز الجهود الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف.

المصدر: RT

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