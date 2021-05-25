ليبي – أكّد سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي أن ديون الليبيين لفائدة المصحّات التونسية تقدر بـ 200 مليون دينار.

العجيلي وفي تصريح لإذاعة “شمس إف إم” وفقًا لما نقلته شبكة “نسمة” التونسية أمس الإثنين قال: إن دفعة أولى من الديون تم تسديدها سابقًا، وتم الاتفاق خلال الزيارة التي أداها رئيس الحكومة هشام المشيشي يومي 22 و23 مايو الجاري إلى ليبيا على سداد بقية الديون.

وأشار السفير إلى أنه يجري الآن التدقيق في الفواتير التي يقول الجانب الليبي إنه فيها تضخيم للمصاريف، مشددًا على وجود اتفاق مبدئي لتسديد هذه الديون.