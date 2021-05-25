ليبيا- أكد فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب ممارسة المجلس حقه الطبيعي في منح الثقة حكومة الوحدة الوطنية وأحقيته بلعب دور الرقيب عليها.

النويري أوضح في كلمته خلال جلسة مجلس النواب الإثنين تابعتها صحيفة المرصد أن المجلس النواب لا يقف بالضد من المواطن أو إقرار ميزانية العام 2021، إلا أن البنود المقدمة في مقترح الأخيرة غير متضمنة لقوانين زيادة مرتبات العاملين في عدد من القطاعات، من بينها التعليم والشرطة.

وشد النويري على عدم لعب مجلس النواب دور المعرقل، مطالبًا حكومة الوحدة الوطنية بالالتزام بتقديم قانون ميزانية واضح، مع أهمية قيام المجلس بإقرار البنود الواضحة من مقترح القانون المعروض عليه فقط، وعدم تمرير أي من البنود غير الواضحة.

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