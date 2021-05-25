ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن القاعدة الدستورية المنتظرة من ملتقى 75 لا خير فيها على غرار ما أنتجته سابقًا، مشيرًا إلى ضرورة القبول بدستور كشلاف مؤقتًا حتى بدون استفتاء، بحسب قوله.

اوحيدة أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن ما حدث في جلسة المجلس يعتبر انتصارًا لمجلس النواب كمعبر عن إرادة الشعب وعينه ويده، المؤتمنتين على أمواله، وهزيمةً للفساد وأنصاره وكل من أوهم الحالمين بعيدًا عن مصلحة الشعب والوطن بأنهم من بيدهم زمام الامر.

وأعرب عن أمله باستمرار هذه الإرادة وألّا يكون ما حدث مجرد ظواهر صوتية تختفي عند حد أو شيء ما.

وأضاف: “نعم لاعتماد الباب الأول فقط، مع تضمين الاستحقاقات القانونية وضمان عدم الازدواجية وألّا يحرم ليبي من مرتبه،

مع تأجيل باقي الأبواب ألى أن توضح الحكومة احتياجاتها الفعلية لبرنامجها الذي يستحق صرف أي قيمة وفق مهامها المحددة” .

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