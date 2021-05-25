ليبيا – دعت عضو ملتقى الحوار السياس لميس بن سعد أطراف السياسية إلى عدم الاستهانة بالتهديد الذي أطلقته المندوبة الأميركية بشأن معاقبة معرقلي الانتخابات الليبية، مطالبةً بالتعامل مع التهديد بجدية.

لميس وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء قالت: “إن هناك اهتمامًا واضحًا من قبل الإدارة الأميركية بملف الانتخابات، وضرورة إجرائها في موعدها المحدد، ونظرًا لهشاشة الوضع في ليبيا، ومعرفة الجميع برغبة أطراف عدة في عرقلة الانتخابات، بات المجتمع الدولي، والأطراف الفاعلة تحديدًا، تطلق تهديدات بخضوع المعرقلين لقائمة العقوبات، وذلك كنوع من التحذير المبكر بعواقب المساس بالعملية الانتخابية”.

وأضافت موضحةً أن الشكوك والمخاوف موجودة في الشارع الليبي، لأن الجميع يعلم كيف عمدت أغلب الشخصيات والمجالس التشريعية والتنفيذية إلى تمديد صلاحياتها، وفترات عملها طيلة السنوات الماضية، وبالتالي بات لديهم تخوفات من تكرار هذا السيناريو.

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