ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشره موقع “وار أون ذا روكس” الأميركي المعني بالتحليلات الأمنية والسياسية والاقتصادية مستقبل التدخل التركي في شؤون ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن انتشار الميليشيات المسلحة في ليبيا وتحولها لمركز للجريمة المنظمة وتهريب البشر والأسلحة والمخدرات، وتعاقب الحكومات غير الفعالة بعد الإطاحة بنظام العقيد الراحل القذافي ألحق الضرر بأمن البلاد، وفتح المجال أمام تركيا للتدخل في الشؤون الليبية.

وأضاف التقرير: إن استمرار تركيا في التدخل بشكل ضار في ليبيا لن ينفعها في المستقبل إن أرادت ضمان مصالحها في هذا البلد؛ لأن الفترات السابقة لم يراعِ فيها الأتراك مصالح الليبيين في تحقيق الأمن لبلادهم، واكتفوا بتأمين المصالح الاقتصادية والجيوسياسية للجانب التركي.

وبين التقرير أن الأتراك يحاولون الآن تسويق تدخلاتهم لإصلاح قطاع الأمن في ليبيا، عبر التجهيز اللوجستي والتدريب، وهو الأمر الذي لن يكون ناجعًا؛ نظرًا لأن البنية الأساسية لهذا الأمر اعتمدت على دعم جماعات مسلحة وليس كيانات أمنية رسمية رصينة ذات مصداقية.

ووفقًا للتقرير قد يقود أي تصعيد عسكري تركي جديد في ليبيا إلى تعريض فرصتها للمناورة الديبلوماسية للخطر، ويقوض التقارب الحالي مع مصر. مبينًا أن أنقرة يجب أن تكون ميالة خلال الفترة القادمة لدعم استقرار البلاد والابتعاد عن استعداء السكان بوجود عسكري طويل الأمد لو أرادت ضمان مصالحها الاقتصادية.

ترجمة المرصد – خاص

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