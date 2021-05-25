سويسرا – كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، أمس الاثنين، النقاب عن كأس بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، التي تنطلق نسختها الأولى في الموسم المقبل بمشاركة 184 ناديا.

ويبلغ طول الكأس 57.5 سنتمترا ووزنها 11 كيلوغراما، وتتكون من 32 عمودا سداسي الشكل، وترمز إلى عدد الفرق في دور المجموعات.

وستكون بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، هي الثالثة لأندية الاتحاد الأوروبي بعد دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، وستقام بالتوازي مع البطولتين.

وتأتي الفكرة في إنشاء البطولة لمنح المزيد من الأندية فرصة للمشاركة في بطولات أوروبية، خاصة الفرق من البلدان التي من الصعب أن تتأهل إلى الدوري الأوروبي ودوري الأبطال، وأيضا ستكون جاذبة للأندية المتوسطة في الدوريات الخمسة الكبرى التي كانت تتأهل إلى ملحق “اليوربا ليغ” في السابق.

نظام البطولة

تصفيات المسابقة معقدة بعض الشيء، وتتكون من 4 مراحل أساسية، وبعد نهاية تلك المراحل يتم إجراء القرعة النهائية المكونة من 32 فريقا موزعين على 8 مجموعات كما في دوري الأبطال.

كيف يتم تسيير دور المجموعات في دوري المؤتمر الأوروبي؟

يتأهل أبطال المجموعات مباشرة إلى ثمن النهائي الأساسي، وعددهم 8 فرق.

ثم يجرى ثمن النهائي التمهيدي بين أصحاب المركز الثاني في دوري المؤتمر مع أصحاب المركز الثالث في مجموعات الدوري الأوروبي.

المتأهل من ثمن النهائي التمهيدي، سيواجه أحد أبطال المجموعات في ثمن النهائي الأساسي.

توقيت مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

تلعب مباريات البطولة يوم الخميس عصرا قبل انطلاق مباريات الدوري الأوروبي، وإجمالا ستتكون المسابقة من 141 مباراة في النسخة الواحدة.

ما مصير الفائز بدوري المؤتمر الأوروبي؟

يتأهل الفائز بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي مباشرة إلى النسخة التالية من الدوري الأوروبي.

أبرز الفرق المشاركة في النسخة الأولى من المسابقة

من إيطاليا سيشارك روما، ومن ألمانيا يونيون برلين، وفياريال الإسباني، وتوتنهام الإنجليزي، ورين الفرنسي.

وستقام المباراة النهائية يوم 25 مايو في تيرانا بألبانيا.

المصدر: RT + وكالات

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