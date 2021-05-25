ليبيا – قال الخبير المالي وحيد الجبو إن مجلس النواب له الحق الكامل في مراجعة وتفنيد بنود الميزانية والتأكد من أن هذه التفاصيل تستحق الصرف في النهاية.

الجبو وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الثلاثاء أضاف أن ليبيا بحسب المؤشرات العالمية تحتل موقعًا متقدمًا من مؤشر الفساد، وهذا يجعل مجلس النواب متحسسًا من تمرير أي بند دون مراجعة تفصيلية.

وأوضح الجبو أنه على اللجنة المالية في مجلس النواب الآن تقديم مقترحات بالأرقام التي تراها مناسبة وتتناقش مع الحكومة فيها، حتى يتم الوصول لبنود يتفق عليها الجميع لبدء مخططات التنمية وإعادة الإعمار.

Share and Enjoy ! 0 Shares