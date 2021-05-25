سويسرا – اقتنص البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، متفوقا بفارق كبير على أفضل هدافي الدوريات الخمسة الكبرى.

وأحرز روبرت ليفاندوفسكي (32 عاما) 41 هدفا خلال 29 مباراة (2458 دقيقة) ضمن الموسم (2020-2021) لـ”البوندسليغا”.

وقدم النجم البولندي الذي بات يعرف بـ”ليفان_غول_سكي” لغزارة الأهداف التي يسجلها، موسما استثنائيا، حطم فيه الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الألماني لكرة القدم، والذي كان يحمله الأسطورة غيرد مولر برصيد 40 هدفا، قبل 49 عاما في الموسم (1971-1972).

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الألماني “البوندسليغا”:

1- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (مهاجم بايرن ميونيخ) – (41 هدفا)

2- البرتغالي أندريه سيلفا (مهاجم آينتراخت فرانكفورت) – (28 هدفا)

3- النرويجي إيرلينغ هالاند (مهاجم بوروسيا دورتموند) – (27 هدفا)

4- الكرواتي أندريه كراماريتش (مهاجم هوفنهايم) – (20 هدفا)

5- الهولندي فوتر فيغورست (مهاجم فولفسبورغ) – (20 هدفا)

6- النمساوي ساسا كالادزيتش (مهاجم شتوتغارت) – (14 هدفا)

7- الألماني لارس ستيندل (لاعب وسط بوروسيا مونشنغلادباخ) – (14 هدفا)

8- الألماني توماس مولر (مهاجم بايرن ميونخ) – (11 هدفا)

9- الأرجنتيني لوكاس ألاريو (مهاجم باير ليفركوزن) – (11 هدفا)

10- الكونغولي سيلاس وامانغيتوكا (مهاجم شتوتغارت) – (11 هدفا)

11- الألماني ماكس كروز (مهاجم يونيون برلين) – (11 هدفا).

الدوري الإسباني “الليغا”

تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، ترتيب هدافي الدوري الإسباني، برصيد 30 هدفا، بينما اكتفى بمركز الوصافة في سباق المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.

وفي ما يلي قائمة أفضل هدافي “الليغا”:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) – 30 هدفا

2- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) – 23 هدفا

– الإسباني جيرارد مورينو (فياريال) – 23 هدفا

4- الأوروغوياني لويس سواريز (أتلتيكو مدريد) – 21 هدفا

5- المغربي يوسف النصيري (إشبيلية) – 18 هدفا

6- السويدي ألكسندر إيساك (ريال سوسييداد) – 16 هدفا

7- الإسباني خوسي لويس موراليس (ليفانتي) – 14 هدفا

8- إياغو أسباس (سيلتا فيغو) – 14 هدفا

9- الفرنسي أنطوان غريزمان (برشلونة) – 13 هدفا

10- الإسباني رفائيل مير فيسينتي (هويسكا) – 13 هدفا.

الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”

تربع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (36 عاما) على عرش صدارة هدافي الدوري الإيطالي للمرة الأولى في تاريخه، برصيد 29 هدفا، واحتل المركز الثالث في ترتيب أفضل المنافسين على جائزة الحذاء الذهبي.

وأصبح الدون البرتغالي “صاروخ ماديرا” أسرع لاعب يصل إلى هدفه رقم 100 خلال ثلاثة مواسم مع “البيانكونيري”، بعد انضمامه إلى صفوفه قادما من ريال مدريد، وأول لاعب في التاريخ يفوز بجائزة أفضل هداف في ثلاثة دوريات من الدوريات الخمسة الكبرى، بعد أن حصل على لقب الهداف في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مهاجم يوفنتوس) – (29 هدفا)

2- البلجيكي روميلو لوكاكو (مهاجم إنتر ميلان) – (24 هدفا)

3- الكولومبي لويس مورييل (مهاجم أتلانتا) – (22 هدفا)

4- الصربي دوشان فلاهوفيتش (مهاجم فيورنتينا) – (21 هدفا)

5- الإيطالي شيرو إيموبيلي (مهاجم لاتسيو) – (20 هدفا)

6- النيجيري سيمون نوانكو (مهاجم كروتوني) – (20 هدفا)

7- الإيطالي لورنزو إنسيني (مهاجم نابولي) – (19 هدفا)

8- الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) – (17 هدفا)

9- الإيطالي دومينيكو بيراردي (مهاجم ساسولو) – (17 هدفا)

10- البرازيلي جواو بيديو غلفاو ( مهاجم كالياري) – (16 هدفا)

11- الأرمني غينريخ مخيتاريان (لاعب وسط روما) – (15 هدفا)

12- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (مهاجم ميلان) – (15 هدفا)

13- الكولومبي دوفان زاباتا (مهاجم أتالانتا) – (15 هدفا).

الدوري الفرنسي

تصدر الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، ترتيب هدافي الدوري برصيد 27 هدفا، متفوقا بفارق 7 أهداف على الثنائي، الهولندي ممفيس ديباي مهاجم ليون، والفرنسي وسام بن يدر مهاجم موناكو.

في ما يلي ترتيب أفضل هدافي دوري الدرجة الأولى الفرنسي “ليغ1”:

1- الفرنسي كيليان مبابي (مهاجم باريس سان جيرمان) – (27 هدفا)

2- الهولندي ممفيس ديباي (مهاجم ليون) – (20 هدفا)

3- الفرنسي وسام بن يدر (مهاجم موناكو) – (20 هدفا)

4- الفرنسي لودوفيتش أجورك (مهاجم ستراسبورغ) – (16 هدفا)

5- التركي بوراك يلماز (مهاجم ليل) – (16 هدفا)

6- الألماني كيفن فولاند (مهاجم موناكو) – (15 هدفا)

7- الجزائري أندي ديلور (مهاجم مونبلييه) – (15 هدفا)

8- الفرنسي غايتان لابورد (مهاجم مونبلييه) – (14 هدفا)

9- الكاميروني كارل توكو إيكامبي (مهاجم ليون) – (14 هدفا)

10- النيجيري تيريم موفي (كهاجم لوريان) – (14 هدفا)

11- الفرنسي بولايي ديا (مهاجم ستاد ريمس) – (14 هدفا).

الدوري الإنجليزي الممتاز

انتزع النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفارق هدف واحد من النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، في الجولة الأخيرة من منافسات “البريمير ليغ”، يوم الأحد الماضي.

وفي ما يلي قائمة أفضل هدافي “البريمير ليغ”:

1- الإنجليزي هاري كين (مهاجم توتنهام هوتسبير) – (23 هدفا)

2- المصري محمد صلاح (مهاجم ليفربول) – (22 هدفا)

3- البرتغالي برونو فرنانديز (خط وسط مانشستر يونايتد) – (18 هدفا)

4- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (مهاجم توتنهام) – (17 هدفا)

5- الإنجليزي باتريك بامفورد (مهاجم ليدز يونايتد) – (17 هدفا)

6- الإنجليزي دومينيك كالفيرت (خط وسط إيفرتون) – (16 هدفا)

7- الإنجليزي جيمي فاردي (مهاجم ليستر سيتي) – (15 هدفا)

8- الإنجليزي أولي واتكينز (مهاجم أستون فيلا) – (14 هدفا)

9- الألماني إلكاي غوندوغان (خط وسط مانشستر سيتي) – (13 هدفا)

10- الفرنسي ألكسندر لاكازيت (مهاجم أرسنال) – (13 هدفا).

المصدر: RT

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