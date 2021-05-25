إيطاليا – أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، الاستغناء عن خدمات المدير الفني، جينارو غاتوزو، عقب فشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا “التشامبيونزليغ” في الموسم المقبل (2021-2022).

وسقط نابولي في فخ التعادل الإيجابي في عقر داره أمام ضيفه هيلاس فيرونا (1-1) في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة له، امس ليكتفي باحتلال المركز الخامس الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، ليهدي بطاقة المشاركة في دوري الأبطال ليوفنتوس.

ووجه رئيس نابولي، أوريليو دي لاورينتيس، اليوم الاثنين، رسالة شكر لمدربه غاتوزو، قال فيها: “عزيزي غاتوزو، أنا سعيد بقضاء الموسمين الماضيين معك، أشكرك على عملك، وأتمنى لك النجاح أينما تذهب في المرحلة المقبلة”.

وتولى جينارو غاتوزو (43 عاما) تدريب نابولي في ديسمبر 2019، خلفا لمواطنه المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي، وقاده في 81 مباراة حقق خلالها الفوز في 47 وتعادل في 12 وخسر 22، وتوج بلقب كأس إيطاليا في الموسم (2019-2020).

المصدر: وكالات

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