ليبيا – بحث رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون إقفال حسابات مؤسسة النفط في العاصمة.

وأشار بيان صحفي صادر عن وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية طالعته صحيفة المرصد إلى تدارس الجانبين سبل تطوير نظم الإفصاح والشفافية ومتابعة تكليف مؤسسة دولية لمراجعة حسابات المؤسسة، وتفعيل وإرساء نظم الحوكمة في قطاع النفط، بما يمنح الوزارة الاضطلاع بدورها.

وأكد شكشك وعون أهمية عقد الاجتماعات السنوية لشركات القطاع تحقيقًا لمبدأ المساءلة الفعالة الذي يعد من أهم أسس الحوكمة، ويأتي عن طريق قوائم مالية معدة بدقة، فيما استعرضا بعض الملفات الهامة التي تمس نشاط القطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن معالجتها، والاتفاق على المتابعة الدورية لمدى التقدم في هذه الملفات.

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