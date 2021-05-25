روسيا – أفادت وزارة الدفاع الروسية، امس بأن طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجو فضائية الروسية، نقلت أنثى دب قطبي من مقاطعة ياكوتسك إلى موسكو للعلاج الطارئ.

وجاء في بيان الوزارة: “سلمت وزارة الدفاع الروسية والجمعية الجغرافية الروسية، أنثى دب قطبي كانت بحاجة إلى المساعدة الطبية العاجلة إلى حديقة الحيوان في موسكو”.

وأضاف: “رافق الحيوان طوال الرحلة ممثلون عن الحديقة”.

وتابع: “تحملت أنثى الدب الرحلة بشكل جيد. وقدم لها الطعام والماء طوال الرحلة.. وبعد الهبوط، تم نقلها على الفور إلى حديقة حيوان موسكو، حيث ستخضع للفحص وإعادة التأهيل في الأسابيع المقبلة”.

وأشار البيان إلى أن أنثى الدب القطبي شوهدت من قبل سكان منطقة قرية دزيباريكي خايا في منطقة تومبون في ياكوتيا، في الـ11 من مايو الجاري.

وتقع القرية في عمق القارة، على بعد ألف كيلومتر من ساحل القطب الشمالي.

المصدر: RT

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