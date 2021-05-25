الصين – أفاد موقع Techwire Asia، إن علماء صينيين تمكنوا من تصميم واجهة لاسلكية بين الكمبيوتر ودماغ بعض الحيوانات “BCI”.

وذكر الموقع، أن هذه التقنية الصينية، وبخلاف واجهة إيلون ماسك، لا تتطلب جراحة وزراعة شريحة في دماغ الحيوان.

ونوه الموقع بأنه بعد فرض الحظر الأمريكي على توريد التقنيات السلكية لواجهات BCI إلى الصين، تمكن علماء الصين من إنتاج هذه التقنيات في بلادهم بدون الأسلاك.

ووفقا لبعض وسائل الإعلام الآسيوية، تتطلب واجهات Neuralink التي صممتها شركة إيلون ماسك، زرع أقطاب كهربائية في دماغ الحيوان، أما التقنية الصينية فتعتمد على استخدام غطاء رأس مدمج يمكن ارتداؤه وخلعه حسب الضرورة، وهو يعتبر البديل غير الجراحي لتلقي وتفسير إشارات الدماغ.

وأضافت وسائل الإعلام، أن مجموعة من المهندسين من جامعة تيانجين الصينية، تمكنت من تصميم نسخة محدثة من شريحة Braintalker ، والتي تسمح بكتابة أوامر نصية بقوة التفكير فقط.

ووفقا للعلماء، لا تزال هناك حاجة لبعض الوقت لكي تدخل هذه التكنولوجيا حيز الاستخدام التجاري، لكنها تسمح في الوقت الراهن بقراءة إشارات الدماغ “بجودة عالية”.

ويشار إلى أن تقنيات واجهة “الدماغ – الكمبيوتر”، تدخل ضمن في قائمة 14 تصميما واختراعا منعت السلطات الأمريكية تصديرها إلى الصين.

المصدر: 3dnews.ru

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