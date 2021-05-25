ليبيا – شدد المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني ومنسق العلاقات المصرية الليبية الأسبق أحمد قذاف الدم على ضرورة أن تنعقد الانتخابات الليبية في موعدها المتفق عليه في ديسمبر المقبل.

قذاف الدم وفي مقابلة مع قناة “العربية” أمس الإثنين أشار إلى أن هناك أطرافًا تسعى لعرقلة إقامة الانتخابات أو تأجيلها مثل تنظيم الإخوان الذي يدرك تمامًا حقيقة وضعه في ليبيا، وأن أعضاءه لا يزيدون على بضعة آلاف، ولذلك يحاولون بقوة الانقلاب على التفاهمات الأخيرة التي جرت تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضاف قذاف الدم الذي كان مبعوثًا شخصيًا للقذافي أنه يدعم سيف الإسلام القذافي إذا ما قرر أن يترشح للانتخابات، ولكنه يعلم أنه لم يحسم أمر هذا الترشح بعد.

وروى قذاف الدم في المقابلة أسرار الأيام الأخيرة في حياة القذافي؛ حيث أكد أنه كان يخطط ليتم التوصل إلى هدنة برعاية مجلس الأمن، وتم الموافقة عليها من جانب كل الدول التي شاركت في القتال في ليبيا، ولكن يبدو أن الغرب لم يكن يريد إلا قتل القذافي؛ حيث حول المعارك إلى مطاردة شخصية له.

وتابع: “القذافي فضل أن يغادر العاصمة حتى لا يتم استهداف أهلها وتوجه إلى سرت ليموت فيها مفضلًا أن يموت وهو يقاتل بشرف، رغم أن مستشاريه أشاروا عليه أن يتجه جنوبًا، حيث كان سيلقى الدعم الكامل من أنصاره هناك”.