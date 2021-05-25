لأول مرة في التاريخ.. قائمة منتخب إسبانيا لا تتضمن أي لاعب لريال مدريد

لأول مرة في التاريخ.. قائمة منتخب إسبانيا لا تتضمن أي لاعب لريال مدريد

إسبانيا – ستسجل قائمة منتخب إسبانيا التي اختارها المدرب لويس إنريكي لخوض نهائيات كأس أمم أوروبا 2020، في التاريخ، لكونها لا تتضمن أي لاعب من فريق ريال مدريد.

وتسببت المشكلات البدنية التي يعاني منها ثنائي ريال مدريد، القائد سيرخيو راموس، والظهير الأيمن داني كارفاخال واستبعاد ماركو أسينسيو لأسباب فنية وناتشو فرنانديز لأسباب مجهولة، في عدم استدعاء أي لاعب في نهاية الأمر من الفريق الملكي للمشاركة مع المنتخب الإسباني في بطولة كأس أمم أوروبا المقررة خلال الفترة بين 11 يونيو و11 يوليو المقبلين.

ولم يحدث مثل هذا الأمر من قبل، سواء في بطولات كأس العالم أو بطولات “اليورو”، حيث كان يتواجد دائما لاعب واحد على الأقل من ريال مدريد، وذلك على غرار ما حدث في مونديال البرازيل 1950، عندما تواجد اللاعب الأسبق لويس مولوني كممثل وحيد من “الميرينغي”.

وفي مونديال روسيا 2018، تواجد 6 لاعبين من الفريق الملكي في قائمة “لاروخا”، وهم راموس، وكارفاخال، وناتشو، وإيسكو ألاركون، وأسينسيو، ولوكاس فاسكيز.

وتلعب إسبانيا بطلة أوروبا عامي 2008 و2012، في البطولة المقبلة في المجموعة الخامسة إلى جانب بولندا، سلوفاكيا، والسويد.

وهنا قائمة المنتخب الإسباني التي ضمت 24 لاعبا:

حراس المرمى: أوناي سيمون، دافيد دي خيا، روبرت سانشيز

المدافعون: خوسيه لويس جايا، جوردي ألبا، باو توريس، إيمريك لابورت، إريك غارسيا، دييغو لورينتي، سيزار أزبيليكويتا، ماركوس يورينتي.

لاعبو الوسط: سيرخيو بوسكيتس، رودري، بيدري، تياغو، كوكي، فابيان رويز.

المهاجمون: داني أولمو، أويارزابال، ألفارو موراتا، جيرارد مورينو، فيران توريس، أداما تراوري، وبابلو سارابيا.

المصدر: صحيفة “آس”

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