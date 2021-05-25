المغرب – أكد مدرب الوداد المغربي، فوزي البنزرتي، أن الترجي التونسي في الوقت الحالي، أفضل من منافسه في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، نادي الأهلي المصري.

وقال البنزرتي في تصريح لإذاعة “موزاييك” التونسية: “الأهلي المصري لم يكن مقنعا في أدائه خلال المواجهة التي جمعته بصانداونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا”، مضيفا أن النتائج لا تعكس مردود الأهلي.

وأشار المدرب التونسي إلى أن الأهلي يبقى فريقا كبيرا، لكن الترجي الرياضي قادر على حسم الترشح إلى الدور النهائي لدوري الأبطال، مضيفا أن “الأهلي ليس في أفضل حالاته رغم النتائج التي يحققها”، وفقا لتعبيره.

ويواجه الترجي نادي الأهلي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، في الـ18 من يونيو المقبل، في حين تجرى مباراة العودة يوم 25 من نفس الشهر في القاهرة.

أما الوداد، فسيستضيف في الدور ذاته، نادي كايزرشيفس الجنوب إفريقي، في الـ18 من الشهر المقبل، على أن يتوجها الفريقان بعدها بأسبوعين في مباراة الإياب بجنوب إفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن نادي الأهلي المصري هو حامل لقب النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

المصدر: “موزاييك”

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