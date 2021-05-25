مصر – دشنت الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة طلال أبو غزالة العالمية، خطوط إنتاج أول منتج عربي من التابلت واللاب توب، تحت شعار صنع في مصر.

وتقام خطوط الإنتاج وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، وذلك فى إطار خطة الهيئة العربية للتصنيع فى الشراكة مع كبرى الشركات العالمية.

وتعد الهيئة العربية للتصنيع إحدى ركائز الصناعة العسكرية في مصر، حيث تشرف على تسعة مصانع عسكرية تنتج سلعا مدنية وكذلك منتجات عسكرية.

وأنشئت الهيئة عام 1975 بالتعاون بين مصر وقطر والسعودية والإمارات، لبناء قاعدة تصنيع دفاع عسكري مشتركة والإشراف عليها. في عام 1993، قامت السعودية والإمارات بإعطاء مصر أسهمها في الهيئة التي بلغت قيمتها حينئذ 1.8 مليار دولار، فصارت الهيئة مملوكة بالكامل للحكومة المصرية. يعمل في الهيئة قرابة 19000 موظفًا منهم 1250 مهندسًا. تمتلك الهيئة بالكامل 12 مصنعًا وأسهمًا في مشروعين مشتركين، إلى جانب المعهد العربي للتكنولوجيا المتقدمة.

المصدر: اليوم السابع

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