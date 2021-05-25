إسرائيل – بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة للشرق الأوسط في إسرائيل يوم الثلاثاء، سعيا منه لتعزيز وقف إطلاق النار مع حماس والمساعدة بتسريع وصول المساعدات إلى قطاع غزة .

ونقلت “رويترز” عن مراسل صحفي على متن طائرة بلينكن إنها هبطت في مطار بن غوريون في تل أبيب.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس والرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة في وقت لاحق اليوم.

وستشمل جولة بلينكن في الشرق الأوسط أيضا مصر التي لعبت دور الوسيط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في التهدئة حول القطاع، وكذلك الأردن.

وأكدت الخارجية الأمريكية الخميس الماضي أن بلينكن خلال زيارته سيناقش “جهود الإعمار والعمل المشترك على بناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين”.

وكانت الرئاسة الأمريكية أكدت أمس الاثنين أن بلينكن، سيواصل جهود “إعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني وزعمائه وتقديم المساندة له”.

المصدر: رويترز

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