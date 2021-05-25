ليبيا – عقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية العميد خالد مازن التيجاني اجتماعًا بعدد من ضباط الشرطة من المنطقة الجنوبية، بحضور مدير إدارة التخطيط الأمني العميد جمال صفر؛ وذلك لمناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل الأمني داخل مناطق الجنوب كافة، والخروقات الأمنية التي تحدث بالمنطقة؛ بالإضافة إلى التطرق لظاهرة التهريب والحِرابة والقتل، وضرورة وضع الخطط الأمنية الكفيلة للقضاء عليها .

الاجتماع ناقش وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة موضوع تأمين صهاريج الوقود المخصصة لمستودعات المنطقة الجنوبية وتوزيعها على محطات الوقود لتزويد المواطنين بها، وبالتالي السعي حثيثًا لحل الأزمة المتعلقة بتوفير الوقود بمناطق الجنوب.

وكما تم أيضًا تقديم مقترح للوزير بشأن استحداث إدارة عامة للدوريات الصحراوية والتي من المفترض أن يكون لها خمسة فروع في المناطق الجنوبية، وستضم عددًا من أعضاء وزارة الداخلية ومن مختلف مكوناتها من ذوي الخبرة والتخصص في هذا المجال.

وقد رحب التيجاني بهذا المقترح مؤكدًا على عزم وإصرار وزارة الداخلية، من أجل توحيد الجهود الأمنية ومساندة مديريات الأمن بمناطق الجنوب، ومساعدتها في أداء مهامها لبسط الأمن وضبط المجرمين والخارجين عن القانون.

كما تم التطرق أيضًا خلال الاجتماع للمشاكل التي تعترض سير عمل ضباط وضباط صف الشرطة بالمنطقة الجنوبية، خاصة ما يرتبط منها بتسوية الأوضاع الوظيفية للمنتسبين الذين سبق لهم وأن التحقوا بدورات تدريبية أعدت لهذا الغرض، وأيضًا معالجة المشاكل الأخرى التي حالت دون ترقية الأعضاء.

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