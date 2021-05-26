فيينا – قفزت أسعار النفط أكثر من 3%، إذ أشاع طلب وفير تغذيه حملات تطعيم كورونا تفاؤلا بين المتعاملين بأن السوق يمكنها استيعاب أي نفط في حال أدت المحادثات الغربية مع طهران إلى رفع العقوبات.

وأنهت عقود خام “برنت” القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 2.02 دولار، أو 3%، لتسجل عند التسوية 68.46 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” 2.47 دولار، أو 3.9%، لتبلغ عند التسوية 66.05 دولار للبرميل.

وقال مدير العقود الآجلة للطاقة في بنك “ميزوهو” بنيويورك، بوب يونغر، إن “الأسعار تلقت دفعة من توقعات بأن اتفاقا جديدا مع إيران هو الآن أقل ترجيحا مما كان الأسبوع الماضي”.

من جهته، قال بنك “غولدمان ساكس”، إن “التوقعات لمزيد من الارتفاع في أسعار النفط تبقى كما هي حتى مع زيادة محتملة في الصادرات الإيرانية”.

وأضاف: “حتى إذا استؤنفت الصادرات الإيرانية في يوليو المقبل، فإن أسعار برنت ستصل إلى 80 دولارا للبرميل في الربع الرابع من 2021”.

المصدر: “رويترز”

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