إسرائيل تلغي مراسم أداء اليمين من قبل جنود لواء “ناحال” عند الساحة المقابلة لحائط البراق

إسرائيل تلغي مراسم أداء اليمين من قبل جنود لواء “ناحال” عند الساحة المقابلة لحائط البراق

إسرائيل – أفادت القناة “11” العبرية، بإلغاء مراسم أداء اليمين من قبل جنود لواء “ناحال” الإسرائيلي، عند الساحة التي أقيمت على أنقاض حي المغاربة المقابلة لحائط البراق، يوم الخميس.

وأشارت القناة “11” إلى أنه تم نقل هذه المراسم إلى نصب “ناحال”، بالقرب من برديس حنا، في أعقاب التوتر بالقدس.

وشهدت القدس احتجاجات كبيرة في الأسابيع الأخيرة، مع احتدام الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي استمر 11 يوما من القصف.

وشارك آلاف الفلسطينيين في مدن الداخل في فعاليات وتظاهرات نصرة للقدس والمسجد الأقصى سبقت وتزامنت مع التصعيد العسكري الأخير في قطاع غزة، وبدأ فجر الجمعة المضي، سريان وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بعد أن صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل “الكابينت”، مساء الخميس الماضي، على قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

المصدر: RT

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