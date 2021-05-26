الأرض على موعد مع خسوف كليَ للقمر اليوم

الأرض على موعد مع خسوف كليَ للقمر اليوم

روسيا – أعلنت الخدمة الصحفية لمركز “القبة السماوية” الفلكي الروسي أن سكان بعض مناطق الأرض سيشهدون خسوفا كليَا للقمر اليوم.

وقال بيان صادر عن المركز “سيتزامن الخسوف الكلي للقمر مع مرور القمر بأقرب نقطة في مداره حول الأرض، وهذا الأمر يحدث مرة كل 12 سنة تقريبا، سيحدث الخسوف ما بين الساعة 12:45 و15:53 بتوقيت موسكو، وفي تمام الساعة 14:19 بتوقيت موسكو سيغرق القمر في الجزء الشمالي من ظل الأرض عند النقطة 1.0095 من قطره”.

وأضاف البيان “ستستمر مرحلة الخسوف الكلي 14 و30 ثانية، وخلال هذه المدة سيكون القسم الشمالي لقرص القمر على حافة الظل لذا سيبدو أكثر إشراقا”.

وأشار البيان إلى “أن معظم سكان روسيا بمن فيهم سكان موسكو وضواحيها لن يتمكنوا من رؤية هذه الظاهرة، بل سيشاهدها سكان الشرق الاقصى للبلاد، وسيكون بإمكان سكان إقليمي خاباروفسك وبريمورسكي وسكان شبه جزيرة كامتشاتكا وتشوكوتكا والأقاليم المجاورة من رؤية المرحلة الكلية القصيرة للكسوف، وستكون المراحل الكلية والجزئية للخسوف مرئية أيضا لسكان الساحل الغربي لأمريكا الشمالية، والسكان مناطق المحيط الهادئ، وإندونيسيا وأستراليا وسكان الساحل الشرقي لآسيا”.

المصدر: فيستي

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