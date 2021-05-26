“الأصفر” يرتفع مع نزول “الأخضر”

“الأصفر” يرتفع مع نزول “الأخضر”

الولايات المتحدة – عكست أسعار الذهب اتجاه التداول اليوم لتصعد صوب ذروة أربعة أشهر ونصف الشهر، مدعومة بضعف الدولار وعائدات السندات.

وبحلول الساعة 07:24 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية مسجلا 1885.47 دولار للأونصة، بعدما نزل بما يصل إلى 0.5 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1886.50 دولار للأونصة.

وقال غيغار تريفيدي محلل السلع الأساسية لدى شركة السمسرة “أناند راثي شيرز” في مومباي: “الأسباب الرئيسية لبلوغ الذهب 1885 دولارا في الآونة الأخيرة ضعف الدولار (الأخضر) وتعاف الطلب على الاستثمار وغياب أي تهديد رئيسي بالتقليص من جانب مجلس الاحتياطي على المدى القصير”.

ونزل مؤشر الدولار 0.3 بالمئة لأقل مستوى منذ السابع من يناير 2021 مقابل عملات رئيسية أخرى مما يقلل تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2758.16 دولار للأونصة، وذلك بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته في شهر أمس الاثنين.

وهبطت الفضة 0.3 بالمئة إلى 27.72 دولار، في حين استقر البلاتين عند 1175 دولارا.

المصدر: رويترز

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