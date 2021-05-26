واشنطن – أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن بلادها لا تعتقد بتورط روسيا في حادثة طائرة “ريان إير” في بيلاروس.

وقالت بساكي، ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو متورطة بأي شكل من الأشكال في الحادثة: “لا نعتقد أن هذا هو الحال”.

من جهتها، أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في وقت سابق، أن “الاتحاد الأوروبي لا يمتلك أي بيانات على تورط روسيا في حادثة طائرة (ريان إير) في مينسك”.

وقرر قادة أوروبيون تكليف مجلس الاتحاد الأوروبي باتخاذ الإجراءات لإغلاق الأجواء أمام شركات الطيران البيلاروسية عقب هبوط طائرة “رايان إير” في مينسك، وتوقيف ناشط معارض كان على متنها.

من جهته، نفى المتحدث باسم حركة “حماس” الفلسطينية، فوزي برهوم، أمس الاثنين، أي “معرفة للحركة بحادث الطائرة في مينسك أو وجود أي صلة بينها وبينه”، مشددا على أن “حماس لا تلجأ لمثل هكذا أساليب”، وذلك ردا على إعلان السلطات في بيلاروس، أنهم تلقوا “إنذار كاذبا بوجود قنبلة على متن طائرة ركاب، والذي أدى لتحويل مسارها إلى مينسك، كتب باسم (جنود حماس)، وأنها تصرفت بما يتفق مع القوانين الدولية”.

ودفعت مينسك، الأحد الماضي، بطائرة حربية لترافق الطائرة التابعة لشركة “رايان إير”، معلنة عن إنذار بوجود قنبلة على متنها، تبين أنه “كاذب” بمجرد هبوط الطائرة في البلاد، حيث اعتقلت السلطات الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش.

المصدر: RT + “رويترز”

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