مصر – اكتسح المنتخب المغربي نظيره السعودي، بنتيجة 8-0، في مباراة أقيمت أمس الثلاثاء، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لكرة الصالات المقامة حاليا في مصر.

وأحرز اللاعبان أنس العيان، وعثمان بومزو، هدفين لكل منهما، وحملت بقية الأهداف توقيع اللاعبين عبد اللطيف فاتي، وأشرف سعود، ويوسف جواد، وإدريس الرايس.

وكان المنتخب المغربي، حقق فوزين في الجولتين الأولى والثانية، تواليا على حساب جزر القمر (3-1)، والإمارات (5-1).

وبفوزه العريض في الجولة الثالثة على السعودية، تصدر المنتخب المغربي مجموعته الثانية بالعلامة الكاملة، وتأهل إلى الدور نصف النهائي حيث سيواجه منتخب البحرين، الذي احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف مستضيف البطولة، منتخب مصر.

المصدر: وكالات

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