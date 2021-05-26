سويسرا – كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، يدرس استبعاد أندية ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس من المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وذكرت إذاعة “كوبي”، أن “اليويفا” يفكر في طرد الأندية المذكورة من المسابقة القارية الأم، لتمسكها بدوري السوبر “الانفصالي” وعدم انسحابها من البطولة حتى الآن.

وكان “اليويفا”، أعلن أمس الثلاثاء، أنه بدأ إجراءات انضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب محاولتها إطلاق دوري السوبر.

وأوضح: “بعد التحقيق الذي أشرفت عليه لجنة القيم والانضباط ومفتشون فيما يعرف بمشروع دوري السوبر بدأت إجراءات انضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب انتهاك محتمل للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم”.

وأكمل “سيتم توفير المزيد من المعلومات في الوقت المناسب”.

وأعلن 12 ناديا عن تأسيس دوري السوبر الأوروبي الشهر الماضي، لكن الخطة انهارت بعد 48 ساعة فقط.

وقررت تسعة أندية منها، وهي مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأرسنال وميلان وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد، الانسحاب بعد التوصل لاتفاق مع الـ”يويفا”، فيما تمسكت أندية ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس بالبطولة ولم تنسحب منها حتى الآن.

المصدر: وكالات

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