ليبيا – أعلنت شركة البريقة للنفط اليوم الأربعاء انطلاق قافلة نقل الوقود والمحروقات من مستودع مصراتة النفطي إلى مستودع سبها النفطي؛ وذلك لتزويد المواطنين بالوقود بمناطق الجنوب وفق إجراءات ومتابعة أمنية مشددة.

شركة البريقة شرعت بحسب المكتب الإعلامي للشركة بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط بإطلاق أول قافلة محملة بمليون لتر من وقود البنزين والديزل، متجهة لمستودع سبها النفطي، كما أنه سيتم تزويد 11 محطة مباشرة واقعة قبل مستودع سبها النفطي، تابعة لشركات التوزيع الأربعة المعتمدة بالمناطق الممتدة من الشويرف إلى براك الشاطئ.

وناشدت شركة البريقة كل الأجهزة التي صدر عنها التوجيه بنشر أفراد أمن لمتابعة توزيع الوقود على المواطنين مباشرة دون غيرهم، وستقوم البريقة بشكل يومي بنشر قوائم وأسماء جميع المحطات التي تستلم الوقود حسب الكمية والمنطقة الواقعة بها المحطة على صفحة الشركة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأشارت الشركة إلى أن باقي الجهات الخدمية الأخرى والمصانع أو ما في حكمها تنظمها إجراءات محددة، تمكنها من استلام مستحقاتها من الوقود مباشرة من المستودع وليس من المحطات، مؤكدةً على شركات التوزيع عدم توجيه الكميات المخصصة للمحطات لأي جهة كانت غير المواطنين.

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