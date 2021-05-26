ليبيا – أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ابتسام بحيح على أن المقترحات التي بدأت مع تطور الوضع السياسي في ليبيا سواء في برلين أو جنيف أو تونس ومصر جميعها تصب في ضرورة وضع قاعدة دستورية لـ 24 ديسمبر.

بحيح قالت خلال مداخلة عبر برنامج “غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: إن رئيس الهيئة يتحدث ويصرح باسمه شخصيًا ويرى في نفسه أنه الهيئة، معتبرًا أن الهيئة مختطفة من أعضائها، بالتالي يرون أن من حقهم وضع الخطط ومحاولة خلق أي مشاكل.

وأضافت: “عندما رأوا أن البعثة الأممية وفي تسييرها لملتقى الحوار ماضية قدمًا نحو إخراج قاعدة دستورية جن جنونهم وبدأوا يخرجون للقنوات ويصرحون بالبيانات، من أعضاء الهيئة الذين وقعوا على البيان هم 28 عضوًا لا غير، وهم يقولون إن مشروع الدستور صدر بـ43 من أغلبية معززة على رأيهم”.

وتابعت: “رئيس الهيئة المكلف درج منذ 2018/7/29، بعد أن قدم رئيس الهيئة استقالته على أن يقول الهيئة ما لم تقل، الهيئة لم تجتمع منذ آخر يوم وهو 2017/7/29، وبالتالي هو لا يعبر إلا عن نفسه. الهيئة لم تجتمع ولم يصدر عنها بيان، وكل مرة يحاولون خلق زوبعة في فنجان، هم وضعوا قاعدة يسعون أن تكرس وتطبق على الشعب الليبي سواء أرادها أم لا”.

كما بيّنت أن رئيس الهيئة الحالي هو نائب رئيس وليس من حقه أن يعبر عن رأي الهيئة، موضحةً أن البيان الصادر عنه جاء وفق مصالح من وضع البيان، فهم يرفضون أي تعديل أو نظر في مشروع الدستور الذي وضعوه، بالتالي يرون أنه سيكون تعديًا على أعمال الهيئة التأسيسية.

ورأت أن الهيئة لم تحترم حتى القانون ولا لائحتها الداخلية وهي متآكلة، بالتالي أصبحت النعرات تظهر بين أعضائها بين فترة وأخرى، مشيرةً إلى أن مشروع الدستور مطعون فيه أمام القضاء وللآن ما زالت فيه طعون.

وعلقت على تزامن خروج بيان الهيئة وإدراج بند لدعم الهيئة في الميزانية قائلةً: “كل شيء وارد وليس لدي فكرة بألاعيبهم، فهم يريدون البحث عن مسألة أكون أو لا أكون، الهيئة التأسيسية متآكلة وغير قادرة على الالتئام من جديد، وبين فترة والأخرى يخرجون ليقولون حتى الاستفتاء ليس بالضرورة أن يتم، التخبط واضح في مساراتهم منذ إخراج المشروع ليومنا هذا بالتالي الشعب بدأ يعي أن المشروع معيب ولا يمكن الاستفتاء عليه ما لم يوضع تعديلات عليه، ومن يقوم بوضع التعديلات؟ الهيئة غير مؤتمنة على وضعها، ومن المفترض أن تشكل لجنة من خبراء قانونيين وطنيين يضعون التعديلات ويقدم للشعب ليستفتي عليه”.

بحيح زعمت أن الصفقة التي عقدت ما بين أعضاء الهيئة في اليوم الذي صدر به هذا المشروع هي صفقة جلها سياسي، ويسعى من خلالها كل طيف إلى أن يضمن بها رغباته. منوهةً إلى أن الأعضاء غير الراغبين في هذا المشروع تم استبعادهم من الصفقة من قبل الأعضاء الآخرين؛ لأنها صفقة العمر بالنسبة لهم.

وفي الختام قالت: إن مشروع الدستور مكبل بطعون قضائية ولا يمكن أن يقدم للاستفتاء عليه، وكذلك الحوار السياسي الذي سارت فيه ليبيا بعد تشكيل ملتقى الحوار من خلال مخرجات برلين جنيف، كلها تصب في وضع قاعدة دستورية للمرحلة القادمة، على حد قولها.

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