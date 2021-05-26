مصر – ستكون القاهرة وجهة جديدة ضمن جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الإقليمية الرامية لترسيخ وقف إطلاق النار المعلن حول قطاع غزة.

وغادر بلينكن إسرائيل صباح اليوم الأربعاء متوجها إلى مصر والأردن، متعهدا بحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة التي تعرضت لأضرار جسيمة خلال جولة التصعيد العسكري الأخيرة، وذلك مع ضمان عدم وقوع أي من المساعدات المخصصة إلى القطاع بأيدي حركة “حماس” المسيطرة عليه.

ووصف بلينكن في تصريحات للصحفيين أدلى بها في ساعات متأخرة من مساء أمس مصر والأردن بأنهما لاعبان رئيسيان في مساعي تحقيق التهدئة في المنطقة، مؤكدا أن القاهرة لعبت دورا مهما في إبرام الهدنة الأخيرة، فيما كانت عمّان على مدى سنين “صوتا للسلام والاستقرار في المنطقة”.

ومن المقرر أن يعقد بلينكن في القاهرة اجتماعا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وغيره من كبار المسؤولين.

وعقد بلينكن قبل ذلك مفاوضات مع كبار المسؤولين في إسرائيل ورام الله، منهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

المصدر: أسوشيتد برس

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