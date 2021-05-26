موسكو – صعدت بورصة موسكو، اليوم الأربعاء، وارتفع مؤشرها للأسهم المقومة بالروبل MICEX فوق مستوى 3700 نقطة، مسجلا مستويات قياسية تاريخية.

وبحلول الساعة 10:16 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة MICEX بنسبة 0.6% إلى 3710 نقطة، وقبل ذلك صعد المؤشر إلى 3717.33 نقطة، وبذلك سجل أعلى مستوى له على الإطلاق.

فيما قفز مؤشر البورصة RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 0.6% أيضا إلى 1590 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة “نوفوستي”.

وجاء الارتفاع في ضوء صعود أسعار النفط والأسواق الأوروبية في ظل حالة من التفاؤل حيال التعافي الاقتصادي وتوقعات بنمو الطلب على الخام في 2021.

المصدر: RT + نوفوستي

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