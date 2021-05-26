روسيا – وفقا لحسابات مؤسسة “روس كوسموس” والمعهد العلمي المركزي للبحوث الهندسية، تصل كمية النفايات الفضائية التي تسقط على الأرض سنويا إلى 150 طنا.

وتشير وثائق المؤسسة، إلى أن “وزن النفايات الموجودة حاليا في المدارات الفضائية يبلغ تسعة آلاف ومئتي طن”.

ووفقا لما جاء في هذه الوثائق، تسقط على الأرض سنويا نحو 100 قطعة كبيرة من هذه النفايات يصل وزنها الإجمالي إلى 150 طنا. وأن عدد القطع التي تدور في مدارات حول الأرض يبلغ 25 ألف قطعة مقاسها اكبر من 10 سنتمترات، و900 ألف مقاسها 1-10 سنتمترات، و128 مليون قطعة مقاسها من واحد ملليمتر إلى سنتمتر واحد. وأن هذه القطع تحلق بسرعة تفوق سرعة الصوت بعشرين مرة.

المصدر: نوفوستي

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