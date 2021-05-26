إنجلترا – توج الدولي المصري محمد صلاح، أمس الثلاثاء، بجائزة “ستاندرد تشارترد” لأفضل لاعب في ليفربول في الموسم المنصرم 2020-2021.

ويأتي فوز صلاح بالجائزة، بعدما حل في المركز الأول في نتيجة تصويت الجماهير على موقع ليفربول، وجاء بعده لاعب الوسط البرازيلي فابينيو في المركز الثاني، ثم الإنجليزي ناثانيال فيليبس في المركز الثالث.

وتغنى الحساب الرسمي لليفربول في تغريدة على موقع “تويتر”، بنجمه المصري قائلا “جائزة جديدة تضاف إلى سجل الملك المصري، صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في ليفربول لموسم 2020/2021”.

وكان المهاجم المصري، أنهى الموسم المنصرم كهداف لـ”الريدز”، بتسجيله 31 هدفا في 51 مباراة في جميع البطولات، كما احتل المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 22 هدفا، متأخرا بهدف وحيد عن الهداف هاري كين، مهاجم توتنهام.

وساهمت أهداف صلاح في احتلال ليفربول، الذي مر بموسم عصيب، المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، والتأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

المصدر: liverpoolfc.com

Share and Enjoy ! 0 Shares