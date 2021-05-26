ليبيا – عقد مستشار وزير الصحة اجتماعًا أمس الثلاثاء مع مدير إدارة الطوارئ الصحية ومدير مكتب المعلومات والتوثيق بالوزارة، لوضع الترتيبات النهائية لإطلاق مشروع غرفة العمليات المركزية، بحضور ممثلين عن جهاز الإسعاف والطوارئ والموظفين بغرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة.