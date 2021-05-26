سويسرا – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” امس أنه بدأ إجراءات انضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب محاولتها إطلاق دوري السوبر “الانفصالي”.

ولم تنسحب هذه الأندية الثلاثة من أصل 12 ناديا، من مشروع المسابقة الجديدة بعد عاصفة من الانتقادات.

وأوضح “يويفا”: “بعد التحقيق الذي أشرفت عليه لجنة القيم والانضباط ومفتشون فيما يعرف بمشروع دوري السوبر بدأت إجراءات انضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب انتهاك محتمل للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم”.

وأضاف “سيتم توفير المزيد من المعلومات في الوقت المناسب”.

وأعلن 12 ناديا عن تأسيس دوري السوبر الأوروبي الشهر الماضي، لكن الخطة انهارت بعد 48 ساعة فقط.

وقررت تسعة أندية منها، وهي مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأرسنال وميلان وإنتر ميلان وأتليتيكو مدريد، الانسحاب بعد التوصل لاتفاق مع الـ”يويفا”.

وخطط دوري السوبر لزيادة إيرادات أندية الصفوة في أوروبا والسماح لها بتوزيع المزيد من الأموال على البقية.

لكن “اليويفا” رأى مثل الأندية الأخرى والجماهير أن دوري السوبر يخدم فقط مصالح أندية الصفوة وأنها مسابقة مغلقة ضد النظام طويل الأجل للكرة الأوروبية.

المصدر: رويترز

Share and Enjoy ! 0 Shares