إسبانيا – عثر مواطن إسباني وابنه، امس على جثة رجل داخل مجسم لديناصور، أثناء تجوالهما في حديقة بإقليم كتالونيا الإسباني.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن “الأب وابنه، وجدا أن الساق الخلفية للحيوان الاصطناعي قد تشققت، وظهرت جثة في الشق”.

وقامت الشرطة بسحب الجثة، ليتضح أنه كان على قائمة المفقودين، ولم يتصل بأسرته لمدة أسبوعين.

وأشارت إلى أنه “لا يزال من غير الواضح كيف انتهى الأمر بالرجل البائس داخل المجسم”.

ويفترض رجال المباحث، أنه “بطريقة ما أسقط هاتفه في فتحة التمثال، وعندما حاول الدخول للحصول عليه، علق في الوركين المرنين للمجسم، واختنق”.

المصدر: وكالات

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