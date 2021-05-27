الأردن – تعهدت الحكومة الأمريكية بتقديم دعم مالي بقيمة 40 مليون دولار لبرنامج “استدامة” الذي أطلقته الحكومة الأردنية، لتخفيف الأعباء الاقتصادية على منشآت القطاع الخاص التي تأثرت بكورونا.

وأطلقت الحكومة الأردنية بالتشارك مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، برنامج “استدامة” للمحافظة على استقرار العمالة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على منشآت القطاع الخاص التي تأثرت بجائحة كورونا، ولمساندة العاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضررا بالجائحة، والقطاعات والمنشآت غير المصرح لها أثناء فترة الانكماش الاقتصادي.

وقالت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، شيري كارلين: “تدعم حكومة الولايات المتحدة برنامج “استدامة” لمساعدة الشركات على بقاء الموظفين على رأس عملهم. إن توفير الموارد المالية للعائلات والشركات خلال جائحة كورونا هو أمر بالغ الأهمية للاستقرار الاقتصادي الحالي للأردن، وكذلك لانتعاش اقتصاده في المستقبل”.

ويشار إلى أن مساهمة الولايات المتحدة تصل إلى 40 مليون دولار أمريكي وتشكل أكثر من 40% من التمويل المتوقع من المانحين لهذا البرنامج الذي تتجاوز كلفته 300 مليون دولار.

ويعد برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية للأردن الأطول في العالم، إذ تعمل حكومة الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تقديم الدعم الأمريكي للمملكة منذ نحو 70 عاما.

وأكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردني، حازم رحاحلة، على أن “المؤسسة ماضية قدما في تطوير السياسات والبرامج اللازمة للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، مشيرا إلى أن برامج الضمان الاجتماعي تمكنت من الوصول إلى أكثر من مليون و100 ألف مشترك ومشتركة، وأكثر من 35 ألف شركة مشمولة بقانون الضمان الاجتماعي”. مبينا أن “إجراءات المؤسسة تم تصميمها بعناية، وكانت استباقية في كل مرحلة من مراحل الجائحة، وجميعها تندرج ضمن نطاق مسؤولياتها والدور المأمول منها”.

المصدر: بترا+”المملكة”

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