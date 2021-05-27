الاجتماع عرض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة مختصر من قِبل الشركات الأمريكية عن الدعم الممكن تقديمه لتطوير القطاع الصحي في ليبيا.

وأبدت الشركات تعاونها في مجال توفير الأدوية، والمستلزمات والمعدات الطبية، وتزويد المرافق الصحية بأنظمة صحية متطورة، وبناء مستشفيات وإدارتها، وتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة، وتقديم الدعم فيما يخص وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتوفير اللقاحات.

بدوره، أوضح وزير الصحة في كلمة له خلال الاجتماع أن الزيارات التي قام بها للمرافق الصحية أعطته صورة حقيقية للوضع الصحي في ليبيا.

وأكد على أن التعاون المشترك بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية سيثمر عنه تطوير القطاع الصحي في ليبيا، وسينعكس بشكل إيجابي على الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا وحضر اللقاء كل من أحمد الغزالي نائب مديرة غرفة التجارة الأمريكية، ومحمد علي عبد الله الضراط مدير المصرف الخارجي و مبعوث حكومة الوحدة لأمريكا ، ومفيدة طنيش مدير إدارة الموارد البشرية.