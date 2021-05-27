ليبيا- أطلق وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي مبادرة “قوة الأمل” لفتح الطريق الساحلي بهدف الاستفادة منه في عمليات نقل الحالات الإنسانية.

وجاء في المبادرة التي نشرتها وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية وطالعتها صحيفة المرصد: “بسم الله وعلى بركة الله نعلن عن انطلاق مبادرة قوة الأمل من قبل وزير الصحة لفتح الطرق الساحلي لنقل الحالات والاحتياجات الإنسانية والمرضى والجثامين والأدوية والغازات الطبية”.

وأضافت المبادرة: “نحن نحرز تقدمًا في نجاح هذه المبادرة، ونتوجه بالشكر للأطراف المعنية على التعاون لإنجاحها، وهنالك بعض الترتيبات التقنية لتنفيذها وفتح الممر الإنساني، بالتعاون مع الأطراف المعنية، وقوة أملنا هي إرادتنا أن ليبيا لن تكون إلا واحدة”.

واختتمت المبادرة: “إن طريقنا لن يكون إلا طريق التنمية والتقدم ورقي مجتمعنا، وشعارنا أن تنهض ليبيا من جديد”.

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