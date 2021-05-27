فلسطين – تحدى رئيس حركة “حماس” في قطاع غزة يحيى السنوار، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الذي هدد باغتياله في حال ظهوره، وعاد إلى منزله في القطاع سيرا على الأقدام.

وفي رده على سؤال في مؤتمر صحفي عقده “ألا تخشى على حياتك من تهديدات غانتس؟”، قال السنوار: “أكبر هدية يمكن أن يقدمها الاحتلال لي هو أن يغتالني وأن أقضي إلى الله شهيدا، اليوم عمري 59 سنة وأفضل أن استشهد بـ f16 وبالصواريخ على أن أموت في كورونا أو جلطة أو حادث طريق، أفضل أن أقتل شهيدا”.

وأضاف: “لن يقصر من عمري ثانية واحدة قرار غانتس أو توجهاته، وإذا بده مني نصيحة، فهي أن تعلم الدرس من محمد الضيف (القائد العسكري لكتائب القسام) وأبو عبيدة والقسام فإنهم إذا هددوا فعلوا”.

وأضاف: سأعود إلى منزلي مشيا على الأقدام بعد هذا اللقاء وأمام غانتس 60 دقيقة لاتخاذ القرار وتجهيز طائراته.. لن يرمش لي جفن”.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر السنوار يسير في شوارع قطاع غزة عائدا إلى منزله، بعد المؤتمر الصحفي.

المصدر: RT

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