ليبيا – عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بحضور وزير خارجية مصر سامح شكري.

وأشار بيان صحفي صادر عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية تابعته صحيفة المرصد إلى حضور رئيس المخابرات العامة عباس كامل الجلسة، إلى جانب فيكتوريا نولاند وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، والسفير جوناثان كوهين سفير واشنطن بالقاهرة.

ووفقًا للبيان تم التباحث بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا والمرحلة الانتقالية التي تمر بها حاليًا، وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي المنشود في ديسمبر المقبل؛ حيث تم التوافق على أهمية دعم تلك المرحلة السياسية الفارقة في تاريخ البلاد، مع ضرورة إخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية منها.

وأضاف البيان: إن الجلسة التي شهدت مشاركة توماس سوليفان نائب سكرتير رئيس الأركان والسفيرة باربرا ليف من مجلس الأمن القومي شددت على وجوب تحقيق طموحات الشعب الليبي والحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة مؤسساتها الوطنية، وتقويض تفشي الفوضى وقطع الطريق أمام تحولها لمناطق نفوذ قوى خارجية.

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