ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن الدولة ستدخل في شلل تام، نتيجة رغبة أغلب القطاعات إن لم تكن جميعها في زيادة المرتبات، أسوة بالقانون الخاص بزيادة مرتبات المعلمين الذي كان أحد أسباب عدم اعتماد الميزانية في جلسة النواب.

الشيباني أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه خلال اجتماع مع وزير المالية أفاد باستحالة تنفيذ هذا القرار في الظروف الحالية؛ حيث يتطلب الأمر تخصيص مبلغ سبعة مليارات، إضافة الى مطالبة جميع القطاعات بالزيادة أو الدخول في إضرابات تشل حركة البلاد بالكامل.

وأضاف: “لا أحد يتنكر لدور المعلم الذي يمارس التدريس الفعلي حقه في الحصول على مرتب مناسب مقابل الجهد الذي يبذله ويحقق حياة مريحة وكريمة له ولأسرته ويغطي كافة احتياحاته”.

ولفت إلى أنه اقترح أن يمنح المعلمون الزيادة منذ صدور القرار إلى حين إصدار قانون مرتبات موحد عام وشامل لكافة القطاعات على غرار قانون 15 للمرتبات.

كما أفاد أن هناك عدة مقترحات قوانين مرتبات عامة جاهزة يجب تقديمها لمجلس النواب لاختيار الانسب وإصدار قانون بشانه حتى يتم الخروج من فوضى المرتبات التي تعيشها البلاد.

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