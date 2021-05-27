روسيا – أكد ميخائيل سيغودين رئيس رابطة “دون” للبحث عن جثث المفقودين في الحرب العظمى، إن عناصر الرابطة عثروا بعد البحث في قرية لوشنيكوفكا بمقاطعة فورونيج على حوالي 500 جثة.

وذكر أن بقايا الجثث هذه، تعود لسجناء المعسكر النازي السابق الذي كان يوجد هناك خلال الحرب الوطنية العظمى.

وأعرب سيغودين عن اعتقاده بأن الغزاة الألمان قتلوا هناك 8.5 ألف شخص.

وأشار إلى أن البحث عن بقايا الضحايا، يجري في إطار مشروع “البحث مهما طال الزمن” الذي يهدف إلى الحفاظ على الذاكرة التاريخية لمأساة السكان المدنيين في الاتحاد السوفيتي.

وأضاف: “هذا المعتقل كان أحد معسكرات في منظومة Dulag-191 ، وكان يقع في مصنع للطوب وكان مخصصا للنساء والأطفال. كان عدد نزلاء المخيم كبيرا جدا – طوال فترة وجوده، أكثر من 50 ألف شخص، وخلال وجود تم فيه قتل 8.5 ألف شخص”.

المصدر: نوفوستي

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